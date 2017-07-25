В Москве крупную компанию по продаже БАДов обязали уплатить налоги на 3 млрд рублей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи СК добились от крупной российской компании по продаже биологически активных добавок обязательства уплатить налоги на 3 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов.
"В отношении руководителя ООО "Фармамед" еще в октябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в 2015 году в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). С данным уголовным делом в одном производстве соединено еще два возбужденных в отношении руководителя ООО "Фармамед" дела - по факту уклонения от уплаты налогов за 1-й квартал 2016 года и за 2013-2014 годы. Общая сумма недоимки составила более 2,2 млрд рублей", - отметил глава ГСУ.
По его словам, несмотря на сложную схему ухода от налогов с вовлечением иностранных юридических лиц и активное противодействие следствию, "благодаря слаженной совместной работе сотрудников ГСУ СК РФ по Москве, Федеральной налоговой службы и Главного управления МВД по Москве удалось установить все обстоятельства совершенных преступлений, изобличить виновных лиц, в результате чего в настоящее время в бюджетную систему уже возмещено более 250 млн рублей".
Кроме того, компания заявила ходатайство о том, что полностью возместит ущерб с учетом пеней и штрафов в общей сумме более 3 млрд рублей до сентября 2017 года и представила график выплат.