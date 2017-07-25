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Pais: мужчина напал с ножом на пограничников в испанской Мелилье, один человек ранен

Происшествия
25 июля, 12:11 UTC+3 ТАСС

Нападавший бросился на сотрудников полиции с криком "Аллах Акбар"

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ТАСС, 25 июля. Сотрудник пограничной службы Испании получил ранение после нападения мужчины с ножом на пропускном пункте в испанском автономном городе Мелилья на границе с Марокко. Об этом сообщает во вторник газета El Pais.

По ее данным, нападавший бросился на сотрудников полиции с большим ножом и криком "Аллах Акбар" ("Аллах Велик").

"Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на сотрудников пограничной службы на пропускном пункте Бени-Энсар, одни из них получил легкие ранения", - написал, в свою очередь, министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо Альварес на своей странице в сети Twitter.

Полиция в настоящее время устанавливает личность задержанного. По данным Pais, мужчина может быть гражданином Марокко.

Мелилья расположена на севере Африки, имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Мелильи одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль 12-километровой границы с Марокко установлен шестиметровый забор со смотровыми вышками. Несмотря на это, нелегалам все же удается иногда перебраться через ограду.

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