В Подмосковье задержан повредивший 12 автомобилей на парковке в Раменском районе

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали 22-летнего подозреваемого в совершении наезда на 12 припаркованных автомобилей в Раменском районе Подмосковья, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого жителя Подмосковья, который подозревается в том, что совершил наезд на 12 припаркованных автомобилей после похищения у своего отчима ключей от машины", - сказала Петрова.
Она пояснила, что в минувший четверг на ул. Полевой в поселке Удельная водитель иномарки врезался в 12 припаркованных машин, бросил автомобиль и скрылся. В этот же день мужчина сообщил в полицию, что его пасынок похитил ключи от его автомобиля. "Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет", - сказала Петрова.
Она отметила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Кроме того, по факту ДТП сотрудниками ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся", - отметила она.