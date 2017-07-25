В Подмосковье арестован мигрант, ограбивший ресторан фастфуда на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на ресторан быстрого питания в Красногорске. Об этом сообщила начальник пресс- службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В одном из ресторанов быстрого питания на Красногорском бульваре неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы 30 тыс. рублей. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья", - отметила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петрова.