В Подмосковье арестован мигрант, ограбивший ресторан фастфуда на 30 тыс. рублей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на ресторан быстрого питания в Красногорске. Об этом сообщила начальник пресс- службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"В одном из ресторанов быстрого питания на Красногорском бульваре неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы 30 тыс. рублей. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья", - отметила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петрова.