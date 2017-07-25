СК: cамолет Москва - Бангкок 1 мая подбросило на 240 м из-за погодной аномалии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Причиной инцидента с самолетом "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Бангкок 1 мая, стала погодная аномалия, вины летчиков не усматривается.

Об этом сообщил руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Сергей Вазюлин в интервью ТАСС в День сотрудника органов следствия РФ.

"Проверка установила, что воздушное судно попало в восходящий воздушный поток, в результате чего его подбросило вверх примерно на 800 футов (240 метров), - рассказал он. - Примерно через 30 секунд самолет удалось вернуть на заданную траекторию полета". Спустя 20 минут самолет совершил посадку в аэропорту Бангкока.

"В результате происшествия из 332 находившихся на борту 27 человек получили травмы различной степени тяжести. По словам пассажиров и членов экипажа, произошел резкий рывок самолета, через несколько секунд произошел повторный рывок, затем самолет продолжил полет в обычном режиме", - отметил глава ММСУТ.

По его словам, бортпроводники и находившиеся на борту медики оказали первую помощь пострадавшим, наземные службы Таиланда организовали для самолета воздушный коридор по кратчайшему пути и самолет прибыл на 20 минут раньше расчетного времени.

"Члены экипажа в данной нештатной ситуации действовали в соответствии с инструкциями. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за погодных явлений, предсказать которые крайне сложно", - добавил Вазюлин со ссылкой на данные проверки, которую проводят следователи ММСУТ.