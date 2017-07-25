Потерявший ход в Баренцевом море траулер прибудет в Мурманск

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ТАСС, 25 июля. Спасательное судно "Мурманрыба" утром 26 июля доставит в порт Мурманска рыболовный траулер "Себекс", потерявший ход в Баренцевом море. На борту траулера находятся восемь человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил ТАСС по телефону заместитель начальника по безопасности мореплавания и эксплуатации флота Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Синцов.
"Спасательное судно "Мурманрыба" приступило к буксировке траулера "Себекс", который потерял ход в Баренцевом море из-за возникших проблем с главным двигателем. Прибудет траулер в порт Мурманска в 04:00 мск. На борту траулера находятся восемь человек, угрозы их жизни никакой нет", - сказал Синцов.
Траулер потерял ход в Баренцевом море 23 июля в районе промысла рыбы. Аварийный сигнал командир судна подал 24 июля. "Себекс" приписан к порту Мурманска.