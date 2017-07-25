Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Потерявший ход в Баренцевом море траулер прибудет в Мурманск

Происшествия
25 июля, 17:46 UTC+3 ТАСС

Заместитель начальника аварийно-спасательных работ отметил, что угрозы жизни моряков нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Спасательное судно "Мурманрыба" утром 26 июля доставит в порт Мурманска рыболовный траулер "Себекс", потерявший ход в Баренцевом море. На борту траулера находятся восемь человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил ТАСС по телефону заместитель начальника по безопасности мореплавания и эксплуатации флота Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Синцов.

"Спасательное судно "Мурманрыба" приступило к буксировке траулера "Себекс", который потерял ход в Баренцевом море из-за возникших проблем с главным двигателем. Прибудет траулер в порт Мурманска в 04:00 мск. На борту траулера находятся восемь человек, угрозы их жизни никакой нет", - сказал Синцов.

Траулер потерял ход в Баренцевом море 23 июля в районе промысла рыбы. Аварийный сигнал командир судна подал 24 июля. "Себекс" приписан к порту Мурманска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
5
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
6
Источник: власти ФРГ готовят общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
7
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама