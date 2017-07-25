Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержан мужчина, стрелявший из пневматического ружья по прохожим

Происшествия
25 июля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Задержанный вел стрельбу из окна квартиры жилого многоэтажного дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял по прохожим на северо-западе Москвы из пневматического ружья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, во время несения службы на улице Маршала Бирюзова к сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обратился мужчина и сообщил, что неизвестный гражданин стреляет из ружья по прохожим. "Патрульные группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и установили, что из окна квартиры жилого многоэтажного дома ведется стрельба. Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути бегства злоумышленника. При помощи спасателей МЧС, которые вскрыли входную дверь, патрульные проникли внутрь квартиры и задержали стрелка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире стрелявшего правоохранители в присутствии понятых обнаружили и изъяли пневматическое ружье, патроны к нему, а также предмет, похожий на гранату. Подозреваемый доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
2
Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу
3
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
4
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама