В Москве задержан мужчина, стрелявший из пневматического ружья по прохожим

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял по прохожим на северо-западе Москвы из пневматического ружья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, во время несения службы на улице Маршала Бирюзова к сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обратился мужчина и сообщил, что неизвестный гражданин стреляет из ружья по прохожим. "Патрульные группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и установили, что из окна квартиры жилого многоэтажного дома ведется стрельба. Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути бегства злоумышленника. При помощи спасателей МЧС, которые вскрыли входную дверь, патрульные проникли внутрь квартиры и задержали стрелка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в квартире стрелявшего правоохранители в присутствии понятых обнаружили и изъяли пневматическое ружье, патроны к нему, а также предмет, похожий на гранату. Подозреваемый доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.