Против курьера "Почты России" в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело за кражу посылок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело о краже в отношении 30- летнего курьера одного из почтовых отделений, подозреваемого в краже посылок, упаковки от которых нашли выброшенными на берегу реки, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе города, во время разгрузки в сортировочном центре, похитил посылки и бандероли. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок, в багажнике автомобиля своего знакомого. В настоящее время в отношении 30-летнего подозреваемого <…> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что похищенное имущество изъято, решается вопрос о мере пресечения. "По словам подозреваемого, хищение он совершил в целях личного обогащения, - отметили в полиции. - В ходе расследования полицейскими будет установлена возможность совершения подозреваемым аналогичных хищений ранее".

Ранее сообщалось, что партию вскрытых посылок нашел в субботу в Ростове-на-Дону местный рыбак в камышах рядом с яхт-клубом "Аврал". Видеозапись с места он опубликовал на видеохостинге YouTube. "Почта России" сообщила тогда, что по каждому из обнаруженных отправлений проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят.

Накануне в пресс-службе "Почты России" заявили, что подозреваемым является сортировщик одного из отделений.

Сообщение о второй партии вскрытых посылок появилось в понедельник днем в одном из сообществ в социальных сетях Ростова-на-Дону. По словам автора публикации, вскрытая корреспонденция была обнаружена между Ростовом-на-Дону и Батайском возле пляжа Голубые озера на побережье реки Чмутовая. Эту информацию также проверяют сотрудники полиции Ростовской области.