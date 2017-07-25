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Один из подозреваемых в похищении главы Минстроя Дагестана арестован

Происшествия
25 июля, 19:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, июля. /ТАСС

За похищенного Ибрагима Казибекова требовали 70 млн рублей

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МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова.

Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы арестовал одного из подозреваемых в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала Мамаева.

Казибеков, возглавляющий министерство с июля 2015 года, был похищен вооруженными людьми 20 июля в Махачкале. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, похитители требовали выкуп в размере 100 млн рублей, затем в ходе переговоров снизили сумму до 70 млн рублей. На следующий день во время передачи части требуемой суммы - 30 млн рублей - похитители были задержаны, министр освобожден.

Операцию проводили сотрудники первой оперативно-разыскной части главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, управления ФСБ по Дагестану и Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.

В отношении задержанных - двух жителей Махачкалы - возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.

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