Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Алжире из-за сообщения о бомбе

ТАСС, 25 июля. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку (Марокко), экстренно приземлился в аэропорту столицы Алжира во вторник из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщило информационное агентство Algerie Presse Service.

По его данным, после приземления пассажиры воздушного судна были эвакуированы. Сотрудники полиции обыскали самолет, бомбы в нем обнаружено не было.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.