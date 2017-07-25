Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки человека

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Столичные сотрудники МЧС спасли человека, вытащив его из Москвы-реки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Сегодня около 20:00 мск спасателями поисково-спасательной станции Кожухово" с поверхности воды реки Москва был спасен мужчина 1987 года рождения. Спасенный был доставлен на поисково-спасательную станцию, оказана первая помощь", - сказал собеседник.

По его словам, после осмотра бригадой скорой помощи спасенный от госпитализации отказался и был передан родственникам.