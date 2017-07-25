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СМИ: ранивший двух человек бензопилой в швейцарском Шаффхаузене задержан

Происшествия
25 июля, 23:05 дата обновления: 25 июля, 23:35 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 25, июля. /ТАСС

В розыскных мероприятиях участвовали около сотни полицейских из кантонов Шаффхаузен Цюрих и Тургау, а также их германские коллеги

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ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция швейцарского города Шаффхаузен задержала во вторник мужчину, который ранил двух человек бензопилой. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство (ATS) со ссылкой на полицию кантона Шаффхаузен.

"51-летний мужчина задержан цюрихской полицией в городе Талвил, - отмечает ATS. - Он находился в розыске после того, как в понедельник ранил бензопилой двух человек в отделении страховой медицинской компании в городе Шаффхаузене".

В розыскных мероприятиях участвовали около сотни полицейских из кантонов Шаффхаузен Цюрих и Тургау, а также их германские коллеги.

Поначалу пресса сообщила, что вооруженный бензопилой человек в понедельник ранил пять человек, однако затем выяснилось, что их было двое. Следователи восстановили картину преступления: 51-летний Франц Врусис в понедельник вошел в помещение отделения компании медицинского страхования CSS в Шаффхаузене и нанес серьезные травмы одному из сотрудников. Легко травмирована была еще одна сотрудница, а находившиеся в помещении два клиента компании испытали сильный шок. Во время спецоперации полиции, которая прибыла на место ЧП, пострадал еще один человек.

В Шаффхаузене была создана специальная следственная группа. Был также выписан международный ордер на арест Врусиса. Согласно сообщениям местной прессы, это - бродяга, который в последнее время ночевал в автомобиле в лесу. Мотивы его нападения на сотрудников компании CSS неизвестны, однако эта фирма подтвердила, что Врусис был ее клиентом.

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