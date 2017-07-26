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Мосгорсуд рассмотрит просьбу адвокатов освободить Улюкаева из-под домашнего ареста

Происшествия
26 июля, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире в Москве, ему запрещено покидать или менять без разрешения место жительства и пользоваться любыми средствами связи

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу защиты бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, на продление ему до 15 августа срока домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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Мосгорсуд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом

Экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи. Как отмечается в постановлении суда, телефоном он может пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы. Также суд разрешил Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.

В настоящее время экс-министр и его защита фактически завершили ознакомление с уголовным делом. В ближайшее время материалы должны быть переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). 15 ноября президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.

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