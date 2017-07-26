Казначей Ватикана предстал перед судом Мельбурна по обвинениям в сексуальных преступлениях

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл предстал в среду перед городским судом Мельбурна, где будет проходить процесс по предъявленным ему обвинениям в совершении преступлений сексуального характера. Формулировки этих обвинений пока не раскрываются, однако ранее заместитель комиссара полиции штата Виктория Шейн Пэттон сообщил, что они основаны на "показаниях многочисленных истцов".

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году члены учрежденной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качества свидетеля в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы из Виктории побывали в Ватикане и провели беседу с кардиналом.

В конце прошлого месяца Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне. Состоявшееся в среду первое судебное заседание носило в основном процедурный характер, и присутствие Пелла на нем не было обязательным. Тем не менее кардинал пришел в суд, где его ожидали многочисленные репортеры.

Выйдя после окончания заседания из здания суда, Пелл не сделал никаких заявлений и прошел пешком до расположенного неподалеку своего офиса в плотном окружении полицейских, ограждавших его от преследовавших журналистов. До сих пор кардинал категорически отвергал все публиковавшиеся в СМИ обвинения в свой адрес в сексуальных домогательствах к детям, называя их "абсолютной ложью" и "частью кампании по очернению [его] имени".