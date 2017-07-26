СК проводит проверку по факту гибели четырех человек в Кемеровской области

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КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту гибели четырех человек - троих сотрудников МЧС, а также одного местного жителя. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.
Трагедия произошла в Тяжинском районе. "Предварительно установлено, что накануне местный житель протопил погреб дровами. Днем мужчина спустился в погреб и не выбрался, родственники обратились за помощью в оперативную службу МЧС <…> Во время проведения спасательных работ четверо работников МЧС спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь", - сказали в пресс-службе.
На место прибыл второй отряд спасателей. Они подняли тела четверых погибших - местного жителя и трех спасателей, еще один сотрудник МЧС госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.