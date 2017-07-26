Ростехнадзор приступил к расследованию гибели горняка на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Комиссия Сибирского управления Ростехнадзора приступила к расследованию причин и обстоятельств гибели работника шахты "Анжерская-Южная", где в понедельник вечером произошел выброс метана и породы с последующим обрушением горной выработки. Об этом ТАСС сообщили в среду в надзорном ведомстве.

"Сегодня тело горняка было обнаружено и поднято на поверхность. Комиссия приступила к расследованию несчастного случая, будут установлены причины и обстоятельства гибели работника", - сказал собеседник агентства, добавив, что расследование будет проведено в том числе в горной выработке, где произошла авария.

В пресс-службе ГУ МЧС по области ТАСС уточнили, что горноспасатели завершили работы на "Анжерской-Южной" и убыли в пункт в постоянной дислокации. "Далее на месте будут работать специалисты шахты, у которой есть свои аварийно-восстановительные бригады", - сказали в пресс- службе.

В свою очередь в пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили, что шахта окажет помощь семье погибшего 32-летнего горняка. "Все выплаты семье погибшего и его четырем несовершеннолетним детям будут произведены в соответствии с коллективным трудовым договором и действующим законодательством. Предприятие берет на себя заботу о семье погибшего", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 24 июля в шахте произошел внезапный выброс угля и газа. На момент происшествия под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. Работа шахты была приостановлена, велась поисково-спасательная операция последнего шахтера, осложненная тем, что на аварийном участке произошло обрушение горной выработки, также специалисты дополнительно проводили прокладку вентиляционных труб для дегазации штрека. В ночь на 26 июля горноспасатели обнаружили тело шахтера и подняли его на поверхность.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ", которое было возбуждено 25 июля.