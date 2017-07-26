Обнаруженные в Техасе мигранты хотят получить визы США в обмен на данные о контрабандистах

ТАСС, 26 июля. Выжившие мигранты, которых пытались в воскресенье нелегально перевезти в прицепе грузовика из Мексики в США, пытаются получить визы США в обмен на показания против тех, кто мог быть вовлечен в данный инцидент. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его информации, подобный прецедент существует и может помочь американским властям привлечь больше ответственных лиц к правосудию. Однако, по словам специалиста подразделения департамента внутренней безопасности в городе Сан-Антонио (штат Техас), о возможности предоставления виз говорить пока рано.

"Есть несколько других путей к облегчению иммиграции для ситуаций, подобных этой", - заявил Шейн Фолден. "Мы пока не на этой стадии", - добавил он в телефонном интервью агентству.

Как добавляет Reuters, упомянутый прецедент имел место в 2003 году, когда США предоставили временные визы около 40 мигрантам, которые дали показания по делу об одном из худших случаев контрабанды в американской истории. Тогда при перевозке погибли почти 20 человек. Выдача виз помогла в предъявлении обвинений более десяти виновным в происшествии.

В ночь на воскресенье в городе Сан-Антонио, который находится примерно в 240 км к северу от границы между США и Мексикой, власти обнаружили припаркованный недалеко от крупного магазина автотягач с прицепом, в котором находились около четырех десятков человек, восемь из них были найдены мертвыми. 20 мигрантов отправили в больницы.

По последним данным министерства юстиции США, врачам не удалось спасти жизнь еще двух из них. Как выяснили правоохранительные органы, всего контрабандисты перевозили в прицепе около 100 нелегалов, главным образом из Мексики, большинство из которых покинуло транспортное средство до прибытия властей.