Потерявший ход в Баренцевом море траулер прибыл в порт Мурманска

ТАСС, 26 июля. Спасательное судно "Мурманрыба" успешно отбуксировало в порт Мурманска рыболовный траулер "Себекс", потерявший ход в Баренцевом море. Об этом сообщил ТАСС по телефону заместитель начальника по безопасности мореплавания и эксплуатации флота Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Синцов.

"Траулер прибыл в порт Мурманска, где он приписан. Операция по его отбуксировке из Баренцева моря прошла успешно. Сейчас судно будет ремонтироваться. Траулер потерял ход в Баренцевом море из-за проблем с главным двигателем", - уточнил Синцов.

Ранее сообщалось, что траулер потерял ход в Баренцевом море 23 июля в районе промысла рыбы. Аварийный сигнал командир судна подал 24 июля. "Себекс" приписан к порту Мурманска. На его борту находились восемь человек их жизни и здоровью ничего не угрожает.