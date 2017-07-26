Потерявший ход в Баренцевом море траулер прибыл в порт Мурманска

Гендиректор ФК "Уфа": состав команды укомплектован, но не исключены новые приобретенияСпорт 26 июля, 9:04
Около 6 млрд рублей необходимо для завершения 42 долгостроев в НовосибирскеСибирь 26 июля, 8:39
В Югре введен режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановкиНовости Урала 26 июля, 8:24
Московский метрополитен выпустил билеты к 150-летию Российского Красного КрестаОбщество 26 июля, 7:57
"Евровидение" в 2018 году пройдет в ЛиссабонеКультура 26 июля, 7:46
Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-05" установили на стартовом комплексе БайконураКосмос 26 июля, 7:40
Delta Аir Lines: россиянина не пустили на рейс из-за нарушения правил безопасностиОбщество 26 июля, 7:35
Жилье для погорельцев в поселке в Красноярском крае строят с отставанием от графикаОбщество 26 июля, 7:17
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирусЭкономика и бизнес 26 июля, 6:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Спасательное судно "Мурманрыба" успешно отбуксировало в порт Мурманска рыболовный траулер "Себекс", потерявший ход в Баренцевом море. Об этом сообщил ТАСС по телефону заместитель начальника по безопасности мореплавания и эксплуатации флота Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Синцов.
"Траулер прибыл в порт Мурманска, где он приписан. Операция по его отбуксировке из Баренцева моря прошла успешно. Сейчас судно будет ремонтироваться. Траулер потерял ход в Баренцевом море из-за проблем с главным двигателем", - уточнил Синцов.
Ранее сообщалось, что траулер потерял ход в Баренцевом море 23 июля в районе промысла рыбы. Аварийный сигнал командир судна подал 24 июля. "Себекс" приписан к порту Мурманска. На его борту находились восемь человек их жизни и здоровью ничего не угрожает.