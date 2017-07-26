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NBC: в Калифорнии из-за белки без света остались около 45 тыс. человек

Происшествия
26 июля, 12:13 UTC+3 ТАСС

Ремонтные работы продолжались несколько часов

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ТАСС, 26 июля. Более 45 тыс. человек на несколько часов остались без света в Сан-Диего (штат Калифорния) из-за сбоя электроснабжения, причиной которого стала белка. Об этом в среду сообщил телеканал NBC.

Белка проникла внутрь подстанции, задела электрический провод, и это вызвало замыкание, нарушившее работу объекта, сообщили представители энергетической компании San Diego Gas and Electric.

Подача электроэнергии восстановлена после ремонтных работ, продолжавшихся несколько часов.

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