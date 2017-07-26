В районе строительства трассы "Таврида" в Крыму за месяц уничтожили три бомбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС за месяц уничтожили три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны в районе строительства федеральной трассы "Таврида" в Крыму, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения деятельности регионального управления МЧС России Владимир Иванов.

"Только за последний месяц три авиабомбы уничтожены при строительстве трассы "Таврида". Там работали специалисты-пиротехники, все взрывоопасные предметы были вывезены на полигон и уничтожены", - сказал он.

По его словам, в настоящее время пиротехники продолжают разведку на предмет наличия взрывоопасных предметов в районе трассы "Таврида".

Трасса "Таврида" протяженностью почти 280 километров свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД". Трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы к концу 2018 года.