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Полиция Москвы установила личность предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе

Происшествия
26 июля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Начальник УГИБДД заверил, что "это преступление в ближайшее время будет раскрыто"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичное управление ГИБДД установило виновника произошедшего 25 июля крупного ДТП на Волоколамском шоссе, сообщил начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

"Пообщавшись с участниками ДТП и осмотрев камеры наблюдения, мы примерно предполагаем, кто это. Сказать на 100% было бы неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем автомашины. Этот человек сейчас разыскивается полицией", - сказал Коваленко на пресс-конференции.

Он отметил, что "это преступление в ближайшее время будет раскрыто".

Во вторник утром на Волоколамском шоссе около дома 26 произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии одна из машин загорелась. В ДТП пострадали четыре человека.

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