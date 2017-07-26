Полиция Москвы установила личность предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичное управление ГИБДД установило виновника произошедшего 25 июля крупного ДТП на Волоколамском шоссе, сообщил начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко.
"Пообщавшись с участниками ДТП и осмотрев камеры наблюдения, мы примерно предполагаем, кто это. Сказать на 100% было бы неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем автомашины. Этот человек сейчас разыскивается полицией", - сказал Коваленко на пресс-конференции.
Он отметил, что "это преступление в ближайшее время будет раскрыто".
Во вторник утром на Волоколамском шоссе около дома 26 произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии одна из машин загорелась. В ДТП пострадали четыре человека.