МЧС Абхазии ищет пропавшего в горах туриста из России

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СУХУМ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии ищет российского туриста в горах республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.
"Подразделения МЧС ведут поиск Андрея Лихачева из г. Раменское Московской области, который пересек границу с РФ по р. Псоу 9 июля и должен был вылететь в Москву из аэропорта Сочи 22 июля", - сказал пресс-секретарь Мизан Ломия. По его словам, турист планировал прохождение горного маршрута Псху - Черная вода - перевал Кулямба и посетить село Цабал.
О том, что турист пропал, сообщили его родственники. "Поиск туриста ведется с направления села Псху и со стороны перевала в Гудаутском районе", - уточнили в МЧС.