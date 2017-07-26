Дело экс-министра Алексея Улюкаева передали в Генпрокуратуру

ТАСС, 26 июля. Уголовное дело бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в среду рассматривается жалоба на продление экс-министру срока домашнего ареста.

"В настоящий момент уголовное дело передано в Генпрокуратуру РФ", - огласила судья материалы дела.

Мосгорсуд также признал законным продление до 15 августа срока домашнего ареста экс-министру. "Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу апелляционной защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи.

Как отмечается в постановлении суда, телефоном он может пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы. Также суд разрешил Улюкаеву двухчасовые утренние прогулки и посещение лечебно-реабилитационного центра.

В ходе заседания адвокат Лариса Каштанова просила разрешить ее подзащитному трехчасовые прогулки или изменить их время на более удобное. В настоящее время экс-министр и его защита завершили ознакомление с уголовным делом.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей нефтяной компании.

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). 15 ноября президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.