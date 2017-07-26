Суд амнистировал обвиняемых в миллиардных махинациях в "Мастер-банке"

ТАСС, 26 июля. Замоскворецкий суд Москвы признал 13 подсудимых, в том числе бывшего топ-менеджера "Мастер-банка" Евгения Рогачева, виновными в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей, но освободил от наказания в связи с применением амнистии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Судом вынесен приговор в отношении 13 подсудимых, которые признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Однако они освобождены от наказания в связи с применением к ним акта амнистии", - сказала она.

Обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") по делу "Мастер-банка" было предъявлено 13 фигурантам, среди которых пять сотрудников ЗАО "Золостбанк", в том числе заместитель председателя правления Александр Крюков, а также трое сотрудников "Мастер-банка". Четверо, включая Рогачева, признали вину еще на стадии следствия.

Им было назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 1,5 года до 4 лет со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. После применения амнистии осужденные освобождены от основного и дополнительного наказаний, также с них сняты судимости.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. Как установлено судом и следствием, руководители ряда коммерческих банков организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники брали комиссию в размере до 7%. Таким образом, участники организованной группы обналичили более 2 млрд рублей.