Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд амнистировал обвиняемых в миллиардных махинациях в "Мастер-банке"

Происшествия
26 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы признал подсудимых виновными в незаконном обналичивании 2 млрд рублей и приговорил их к условным срокам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Замоскворецкий суд Москвы признал 13 подсудимых, в том числе бывшего топ-менеджера "Мастер-банка" Евгения Рогачева, виновными в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей, но освободил от наказания в связи с применением амнистии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Судом вынесен приговор в отношении 13 подсудимых, которые признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Однако они освобождены от наказания в связи с применением к ним акта амнистии", - сказала она.

Смотрите также

В отношении экс-руководителей "Мастер-банка" возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Мастер-банк был вовлечен в сомнительные операции минимум 10 лет

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Мастер-банка

Обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") по делу "Мастер-банка" было предъявлено 13 фигурантам, среди которых пять сотрудников ЗАО "Золостбанк", в том числе заместитель председателя правления Александр Крюков, а также трое сотрудников "Мастер-банка". Четверо, включая Рогачева, признали вину еще на стадии следствия.

Им было назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 1,5 года до 4 лет со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. После применения амнистии осужденные освобождены от основного и дополнительного наказаний, также с них сняты судимости.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. Как установлено судом и следствием, руководители ряда коммерческих банков организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники брали комиссию в размере до 7%. Таким образом, участники организованной группы обналичили более 2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Суд Киева обязал СБУ возбудить дело о госизмене Порошенко
3
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска
6
МЧС Абхазии ищет пропавшего в горах туриста из России
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама