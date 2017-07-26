Глава МВД поручил возбуждать дела после смертельных ДТП с несовершеннолетними за сутки

В Минобороны заявили об отсутствии "ущемления прав" женщин на военную службуАрмия и ОПК 26 июля, 15:00
Проект антитабачной концепции планируется внести в кабмин к концу августаОбщество 26 июля, 14:51
МЭР: возможное расширение санкций больше ударит по президенту США, бизнесу ЕС, чем по РФЭкономика и бизнес 26 июля, 14:50
Предприятие "Швабе" удостоено благодарности Президента РоссииНовости партнеров 26 июля, 14:49
Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из "Сантоса" в "Барселону" закрытоСпорт 26 июля, 14:32
МЧС: ряд регионов затягивает введение системы "Безопасный город"Безопасная жизнь 26 июля, 14:23
Глава МВД поручил возбуждать дела после смертельных ДТП с несовершеннолетними за суткиПроисшествия 26 июля, 14:22
Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 26 июля, 14:21
"Газпром нефть" в I полугодии увеличила продажи судовых масел на 7,5%, до 7,4 тыс. тоннТЭК 26 июля, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился возбуждать уголовные дела после ДТП, в которых погибли несовершеннолетние, за сутки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего", - сказала она.
Ранее Колокольцев заявлял, что дал поручения следственным подразделениям МВД возбуждать уголовные дела, в которых погибли дети, в течение суток.
23 апреля 31-летняя жительница подмосковной Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.