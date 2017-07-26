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Глава МВД поручил возбуждать дела после смертельных ДТП с несовершеннолетними за сутки

Происшествия
26 июля, 14:22 UTC+3 МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Такое поручение было дано после того, как 23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила ПДД и сбила шестилетнего мальчика

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился возбуждать уголовные дела после ДТП, в которых погибли несовершеннолетние, за сутки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего", - сказала она.

Ранее Колокольцев заявлял, что дал поручения следственным подразделениям МВД возбуждать уголовные дела, в которых погибли дети, в течение суток.

23 апреля 31-летняя жительница подмосковной Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.

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Расследование гибели ребенка в ДТП в Балашихе
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