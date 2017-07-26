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СК обвинил волгоградского активиста в осквернении монумента "Родина-мать зовет!"

Происшествия
26 июля, 14:29 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 26, июля. /ТАСС

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России"

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ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение руководителю волгоградского штаба Алексея Навального Алексею Волкову, который выложил в интернете раскрашенное в зеленый цвет фото скульптуры "Родина-мать зовет!" - символа героизма советского народа в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщила в среду ТАСС представитель регионального управления СК РФ Наталия Куницкая.

"Обвинение Волкову предъявлено в рамках возбужденного уголовного дела по статье ст. 354.1 УК РФ "Публичное осквернение символов воинской славы России". Следствие установило, что фото в глобальной сети интернет было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Волкову, который, по данным открытых источников, является руководителем волгоградского штаба Навального", - сказала Куницкая, добавив, что от дачи показаний Волков отказался и был отпущен под подписку о невыезде.

Она уточнила, что в конце марта в одной из открытых групп в интернете было анонсировано открытие в Волгограде штаба Навального. При этом активисты оппозиционера проиллюстрировали свое заявление фотоизображением скульптуры "Родина-мать зовет!" с нанесением "красителя зеленого цвета на лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони".

"Кощунственный поступок моментально получил общественный резонанс среди граждан, не остался он незамеченным и со стороны правоохранителей. Органами СК РФ по Волгоградской области незамедлительно была организована процессуальная проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела", - добавила Куницкая.

Представитель ведомства ранее сообщила, что в арендованной Волковым квартире был проведен обыск и изъята указанная техника. По словам Куницкой, в ходе допросов Волков предпочел воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя.

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