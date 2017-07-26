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Греция задержала подозреваемого США в кибермошенничестве россиянина

Происшествия
26 июля, 14:49 UTC+3 ТАСС

По данным греческой полиции, задержанный возглавлял преступную организацию, которая владеет и управляет "одним из крупнейших в мире сайтов для совершения киберпреступлений"

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Полиция Греции задержала россиянина по запросу властей США, которые подозревают его в кибермошенничестве и отмывании $4 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на заявление греческих правоохранительных органов.

По информации агентства, россиянин был задержан в номере отеля на севере Греции. Имя подозреваемого не называется, сообщается только, что ему 38 лет. В его гостиничном номере было конфисковано электронное оборудование.

Греческая полиция утверждает, что задержанный россиянин возглавлял преступную организацию, которая владеет и управляет "одним из крупнейших в мире сайтов для совершения киберпреступлений".

США обвиняют задержанного в отмывании по меньшей мере $4 млрд с 2011 года посредством сделок с использованием биткоинов (виртуальной валюты).

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