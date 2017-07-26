Обвиняемый по делу о теракте в метро Петербурга пожаловался на действия ФСБ

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Один из обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга - Акрам Азимов - написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС заявила его адвокат Ольга Динзе.
"Мы записали заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативных сотрудников. Мой подзащитный был задержан и находился в некоем секретном месте, где под пытками давал показания, нужные следствию", - сказала она. По ее словам, оперативники незаконно вывезли Азимова на территорию России, а перед задержанием ему дали гранату для того, чтобы он оставил на ней отпечатки своих пальцев.
Организатором теракта следствие считает его брата - Аброра Азимова.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.
В рамках дела арестованы 12 человек, все они вину не признают. Срок следствия установлен до 3 октября.