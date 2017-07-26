Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемый по делу о теракте в метро Петербурга пожаловался на действия ФСБ

Происшествия
26 июля, 15:02 дата обновления: 26 июля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Акрам Азимов, по словам его адвоката, "был задержан и находился в некоем секретном месте, где под пытками давал показания, нужные следствию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Один из обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга - Акрам Азимов - написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС заявила его адвокат Ольга Динзе.

Галерея
16 фото

Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

"Мы записали заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативных сотрудников. Мой подзащитный был задержан и находился в некоем секретном месте, где под пытками давал показания, нужные следствию", - сказала она. По ее словам, оперативники незаконно вывезли Азимова на территорию России, а перед задержанием ему дали гранату для того, чтобы он оставил на ней отпечатки своих пальцев.

Организатором теракта следствие считает его брата - Аброра Азимова.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.

В рамках дела арестованы 12 человек, все они вину не признают. Срок следствия установлен до 3 октября.

Смотрите также

Ространснадзор предложил уточнить новые требования к безопасности метрополитена

ФСБ: исполнитель теракта в метро Петербурга использовал Telegram

Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в метро Петербурга
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Киев прекратил подачу электроэнергии в ДНР
6
Источник: послы ЕС согласовали санкции против России из-за скандала вокруг Siemens
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама