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В Москве из Bentley похитили два телефона Vertu, документы и деньги

Происшествия
26 июля, 15:14 UTC+3 МОСКВА

Общая сумма ущерба оценивается в 600 тыс. рублей

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/ Неизвестный забрал сумку с деньгами, документами и двумя телефонами Vertu из автомобиля Bentley, припаркованного на Профсоюзной улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вечером в минувший вторник владелец автомобиля Bentley сообщил в полицию о том, что на Профсоюзной улице неизвестный похитил из его машины сумку с документами, двумя телефонами Vertu и 385 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая сумма ущерба составила около 600 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт произошедшего. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сказал сотрудник пресс-службы.

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