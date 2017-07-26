В Одессе задержан экс-чиновник ГСЧС, обвиняемый в халатности при тушении Дома профсоюзов

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Одесской области задержала экс-чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), обвиняемого в халатном исполнении служебных обязанностей во время трагических событий 2 мая 2014 года. Об этом в среду сообщили в полиции.

"Сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали бывшего заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, который находился в розыске", - проинформировали в полиции, уточнив, что он взят под стражу.

Экс-сотрудник ГСЧС, по версии следствия, "не принял мер и не направил необходимое количество спецтехники" для тушения пожара в Доме профсоюзов. Обвинение чиновнику было предъявлено еще 1 марта 2016 года, однако все это время он скрывался от следствия и находился в розыске.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

В течение 2017 года оперативники полиции задержали четырех человек, находившихся в розыске по делу о трагедии 2 мая в Одессе.