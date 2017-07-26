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В Киеве произошел взрыв в жилом доме

Происшествия
26 июля, 16:42 дата обновления: 26 июля, 17:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

В результате происшествия погиб один человек

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в многоквартирном доме. Один человек погиб.

YouTube/Олег К

Об этом сообщила в среду пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"Один человек погиб - пожилая женщина. Сейчас проводятся работы по поиску возможных пострадавших и оказания им медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В службе также уточнили, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами без последующего возгорания. Спасатели эвакуировали 20 жителей дома.

О причинах взрыва пока не сообщается.

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