В Киеве произошел взрыв в жилом доме

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в многоквартирном доме. Один человек погиб.
Об этом сообщила в среду пресс-служба ГСЧС в Киеве.
"Один человек погиб - пожилая женщина. Сейчас проводятся работы по поиску возможных пострадавших и оказания им медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В службе также уточнили, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами без последующего возгорания. Спасатели эвакуировали 20 жителей дома.
О причинах взрыва пока не сообщается.