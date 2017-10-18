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Одиннадцать человек задержаны во время беспорядков у здания суда в Одесской области

Происшествия
18 октября, 20:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Сообщается, что радикалы использовали бутылки с зажигательной смесью и газовые баллончики

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 11 человек во время беспорядков у здания Ширяевского районного суда Одесской области. Об этом в среду сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции области Иван Ищенко.

"Сотрудниками полиции стабилизирована ситуация около Ширяевского районного суда. На данный момент задержано 11 человек, участвовавших в нарушениях общественного порядка", - написал он в Facebook. Сейчас, по данным представителя ведомства, решается вопрос о квалификации действий указанных граждан.

Ранее сегодня группа неизвестных заблокировала здание Ширяевского районного суда Одесской области, в результате судья и работники фактически оказались в заложниках. Радикалы также распылили слезоточивый газ.

В ходе акции среди протестующих возникла драка, в результате чего в ход пошли газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью. Два коктейля Молотова попали в здание суда, но пожар удалось предотвратить.

Группа неизвестных 21 июля уже предпринимала попытку захватить здание Ширяевского районного суда. Тогда радикалы забаррикадировала шинами вход в здание и угрожали его поджечь.

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