Пожары уничтожили 10 тыс. гектаров леса на юго-востоке Франции

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Масштабные пожары на юго-востоке Франции и острове Корсика уничтожили уже 10 тыс. гектаров леса, что в два раза больше, чем среднегодовое значение. Об этом в среду в парламенте заявил премьер Эдуар Филипп.

"Мы столкнулись с лесными пожарами, которые отмечаются особой интенсивностью на Корсике и на всем юго-востоке Франции. Чтобы дать представление: уничтожено уже 10 тысяч гектаров леса. Это пока меньше, чем в памятном 2003 году, когда выгорело более 20 гектаров, но уже в два раза больше, чем в среднем за год", - сообщил глава правительства, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента).

Как отметил Филипп, в настоящий момент "продолжается еще семь крупных лесных пожаров". "Мы прилагаем все силы для борьбы с этим. Более шести тысяч пожарных, солдат сил гражданской обороны, работников лесничеств, летчиков всеми силами борются за то, чтобы защитить имущество, людей и лес", - сказал премьер.

По его словам, в ближайшее время власти направят в пострадавшие регионы дополнительные силы для борьбы с пожарами: "Учитывая серьезность ситуации, определенное число пожарных со всей Франции скоро пополнят ряды тех, кто уже несколько дней борется с пожарами".

Премьер также отметил, что в среду лично отправится в департамент Вар на юге страны, который серьезно пострадал от стихии, чтобы на месте проинспектировать ситуацию с тушением лесных пожаров: "Я сам отправлюсь вечером в Вар, чтобы обсудить обстановку с руководством местной префектуры и с теми, кто борется с бедствием".

Природные пожары на юго-востоке Франции вызваны засухой, которая установилась в регионе с наступлением лета. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, провоцирующими распространение огня. Больше всего от стихийного бедствия страдают департаменты юго-восточного побережья (Буш-дю-Рон, Вар) и остров Корсика, который во вторник вечером посещал в связи с бедствием глава МВД Жерар Колон.