Пожары уничтожили 10 тыс. гектаров леса на юго-востоке Франции

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Масштабные пожары на юго-востоке Франции и острове Корсика уничтожили уже 10 тыс. гектаров леса, что в два раза больше, чем среднегодовое значение. Об этом в среду в парламенте заявил премьер Эдуар Филипп.
"Мы столкнулись с лесными пожарами, которые отмечаются особой интенсивностью на Корсике и на всем юго-востоке Франции. Чтобы дать представление: уничтожено уже 10 тысяч гектаров леса. Это пока меньше, чем в памятном 2003 году, когда выгорело более 20 гектаров, но уже в два раза больше, чем в среднем за год", - сообщил глава правительства, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента).
Как отметил Филипп, в настоящий момент "продолжается еще семь крупных лесных пожаров". "Мы прилагаем все силы для борьбы с этим. Более шести тысяч пожарных, солдат сил гражданской обороны, работников лесничеств, летчиков всеми силами борются за то, чтобы защитить имущество, людей и лес", - сказал премьер.
По его словам, в ближайшее время власти направят в пострадавшие регионы дополнительные силы для борьбы с пожарами: "Учитывая серьезность ситуации, определенное число пожарных со всей Франции скоро пополнят ряды тех, кто уже несколько дней борется с пожарами".
Премьер также отметил, что в среду лично отправится в департамент Вар на юге страны, который серьезно пострадал от стихии, чтобы на месте проинспектировать ситуацию с тушением лесных пожаров: "Я сам отправлюсь вечером в Вар, чтобы обсудить обстановку с руководством местной префектуры и с теми, кто борется с бедствием".
Природные пожары на юго-востоке Франции вызваны засухой, которая установилась в регионе с наступлением лета. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, провоцирующими распространение огня. Больше всего от стихийного бедствия страдают департаменты юго-восточного побережья (Буш-дю-Рон, Вар) и остров Корсика, который во вторник вечером посещал в связи с бедствием глава МВД Жерар Колон.