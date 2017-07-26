Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве рассмотрит дело о взятках за акцизы крупных поставщиков алкоголя в Россию

Происшествия
26 июля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Бывшего начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Центральной акцизной таможни ФТС России признали виновным в передаче взятки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело о взятках крупных поставщиков алкоголя в Россию сотрудникам таможни за ускоренное получение акцизных марок. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Первым заместителем московского межрегионального транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Центральной акцизной таможни ФТС России", - сообщила она.

Он обвиняется по п. п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ УК РФ ("Непосредственная передача взятки должностному лицу по поручению взяткодателя в крупном размере").

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2015 года по поручению должностных лиц ЦАТ ФТС России получил от представителя коммерческой организации и передал им через другого посредника взятку за ускоренную выдачу организации акцизных марок.

Ранее руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Сергей Вазюлин в интервью ТАСС сообщил, что получение денег было поставлено на поток - по 150 тысяч рублей передавалось каждый месяц для дальнейшей передачи сотрудникам таможни.

В мае 2016 года СК провел обыски в офисе импортера вин "Мистраль Алко". В ММСУТ тогда сообщили лишь, что не имеют претензии к работе самих компаний. По данным следствия, речь шла о поставках качественных вин и других спиртных напитков, а деньги передавались лишь за ускорение процедуры получения акцизных марок. Компания "Мистраль Алко" является дистрибьютором вин из Абхазии, а также вин и крепких спиртных напитков из стран Европы и Южной Америки, в 2015 году она заняла первое место по объему импорта вин в Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства
2
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
3
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стресса
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
6
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама