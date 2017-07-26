Суд в Москве рассмотрит дело о взятках за акцизы крупных поставщиков алкоголя в Россию

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело о взятках крупных поставщиков алкоголя в Россию сотрудникам таможни за ускоренное получение акцизных марок. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Первым заместителем московского межрегионального транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Центральной акцизной таможни ФТС России", - сообщила она.

Он обвиняется по п. п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ УК РФ ("Непосредственная передача взятки должностному лицу по поручению взяткодателя в крупном размере").

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2015 года по поручению должностных лиц ЦАТ ФТС России получил от представителя коммерческой организации и передал им через другого посредника взятку за ускоренную выдачу организации акцизных марок.

Ранее руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Сергей Вазюлин в интервью ТАСС сообщил, что получение денег было поставлено на поток - по 150 тысяч рублей передавалось каждый месяц для дальнейшей передачи сотрудникам таможни.

В мае 2016 года СК провел обыски в офисе импортера вин "Мистраль Алко". В ММСУТ тогда сообщили лишь, что не имеют претензии к работе самих компаний. По данным следствия, речь шла о поставках качественных вин и других спиртных напитков, а деньги передавались лишь за ускорение процедуры получения акцизных марок. Компания "Мистраль Алко" является дистрибьютором вин из Абхазии, а также вин и крепких спиртных напитков из стран Европы и Южной Америки, в 2015 году она заняла первое место по объему импорта вин в Россию.