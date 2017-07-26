Два немецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета миссии ООН в Мали

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Два немецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета бундесвера на северо-востоке Мали. Об этом сообщила в среду журналистам в Берлине министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
Двухместный вертолет Eurocopter Tiger входил в немецкий контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденной в 2013 году в целях стабилизации ситуации в африканской стране.
Специальный представитель генерального секретаря ООН в Мали Махамат Салех выразил соболезнования семьям погибших летчиков, отметив, что они принесли себя в жертву ради успеха миротворческой миссии.