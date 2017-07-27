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В Самаре рассмотрят прошение о помиловании осужденного за подготовку покушения на Путина

Происшествия
27 июля, 0:41 UTC+3 САМАРА САМАРА 27, июля. /ТАСС

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин был приговорен в 2013 году к 10 годам лишения свободы

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САМАРА, 27 июля. /ТАСС/. Комиссия по вопросам помилования при губернаторе Самарской области рассмотрит в четверг прошение о помиловании Ильи Пьянзина, осужденного в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина и отбывающего наказание в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Рассмотрение комиссией ходатайства о помиловании пройдет в исправительной колонии строгого режима №26, где Пьянзин отбывает наказание. Из 10 лет лишения свободы, назначенных ему по приговору Мосгорсуда, он уже отбыл больше половины срока - пять лет и пять месяцев", - отметил собеседник агентства.

Согласно законодательству, комиссия по итогам рассмотрения должна будет представить заключение, в котором будет рекомендовано помиловать осужденного либо отклонить его ходатайство. После этого глава региона должен будет направить президенту России представление о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования.

10 сентября 2013 года Мосгорсуд приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима гражданина Казахстана Илью Пьянзина, признав его виновным в подготовке покушения на Владимира Путина. Пьянзин признал вину, заключил сделку со следствием и получил наказание, которое не превышает двух третей от максимально возможного.

Как установили следствие и суд, Пьянзин, находясь в декабре 2011 года на территории Украины, по предложению Адама Осмаева и Руслана Мадаева вступил в вооруженную группу, созданную по распоряжению главаря незаконного вооруженного формирования "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ) Доку Умарова. Покушение предполагалось совершить в Москве, подорвав заминированный автомобиль на пути следования кортежа.

Участники преступной группы проводили в Одессе испытания взрывных устройств. При изготовлении 4 января 2012 года очередного самодельного взрывного устройства произошел пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации был выдан российской стороне.

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