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Феминистки взяли на себя ответственность за взрыв у здания Конференции епископов Мексики

Происшествия
27 июля, 1:42 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 27, июля. /ТАСС

Подрыв самодельного взрывного устройства причинил незначительный материальный ущерб, взрывной волной были повреждены входные двери. Никто не пострадал

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МЕХИКО, 27 июля. /ТАСС/. Подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) малой мощности у здания Конференции католических епископов Мексики во вторник был произведен феминистками. Ответственность за случившееся взяло на себя "Неформальное феминистское командование по противодействию авторитаризму". В среду оно обнародовало соответствующее заявление на одном из интернет-сайтов.

В нем отмечается, что взрыв был устроен за "каждый случай пыток и убийства во имя вашего Бога" и за "каждого ребенка, пострадавшего от надругательств священников". Использование СВУ причинило незначительный материальный ущерб, взрывной волной были повреждены входные двери. Никто не пострадал.

Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств случившегося. В Конференции заявили, что после взрыва усилят меры безопасности.

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