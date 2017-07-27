Феминистки взяли на себя ответственность за взрыв у здания Конференции епископов Мексики

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МЕХИКО, 27 июля. /ТАСС/. Подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) малой мощности у здания Конференции католических епископов Мексики во вторник был произведен феминистками. Ответственность за случившееся взяло на себя "Неформальное феминистское командование по противодействию авторитаризму". В среду оно обнародовало соответствующее заявление на одном из интернет-сайтов.
В нем отмечается, что взрыв был устроен за "каждый случай пыток и убийства во имя вашего Бога" и за "каждого ребенка, пострадавшего от надругательств священников". Использование СВУ причинило незначительный материальный ущерб, взрывной волной были повреждены входные двери. Никто не пострадал.
Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств случившегося. В Конференции заявили, что после взрыва усилят меры безопасности.