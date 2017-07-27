Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии

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ОСЛО, 27 июля. /ТАСС/. Пятнадцатилетняя девочка напала с ножом на сотрудницу и посетительницу торгового центра в городе Кристиансанн в Норвегии. Как говорится в сообщении, распространенном норвежской полицией, одна из пострадавших - семнадцатилетняя девушка - скончалась в больнице от полученных ранений, состояние второй не уточняется.
Вскоре после происшествия нападавшая была задержана прибывшими на место полицейскими. По данным правоохранительных органов, она сбежала из специализированного учреждения для несовершеннолетних, находящихся под защитой органов опеки. Как рассказали сотрудникам газеты Verdens Gang свидетели событий, нападавшая находилась не в себе. Появление в торговом зале кричащего подростка, размахивающего ножом, вызвало панику среди посетителей.
Задержанной предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. В полиции пытаются установить, была ли девочка знакома со своими жертвами.
Убийства, совершенные подростками, все чаще попадают на первые полосы норвежских газет. В 2014 году 15-летняя девочка зарезала сотрудницу органов опеки на территории центра для трудных подростков и была приговорена к девяти годам тюрьмы, так как суд счел ее действия хладнокровным спланированным убийством. Зимой 2016 года школьник, которому также было 15, убил ножом на школьном дворе сверстника и 48-летнюю женщину, оказавшуюся случайной свидетельницей произошедшего. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.