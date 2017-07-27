Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим ЧС снят в пострадавшем от паводка Яковлевском районе Приморья

Происшествия
27 июля, 3:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, июля. /ТАСС

Вода сошла со всех земельных участков, дорог и подворий, есть проезд ко всем населенным пунктам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный 21 июля из-за паводка, отменен 26 июля в Яковлевском районе Приморья, сообщил в четверг департамент гражданской защиты администрации Приморского края.

"Режим ЧС муниципального уровня, ранее объявленный в Яковлевском районе Приморья из-за проливных дождей, снят в среду, 26 июля. Вода сошла со всех земельных участков и дорог, подворий, проезд есть ко всем населенным пунктам. Специальные комиссии проводят оценку ущерба для выплаты пострадавшим компенсаций", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Нарушенное тайфуном автомобильное сообщение с селом Кроуновка в Приморье восстановлено

Дорожные службы восстанавливают разрушенный тайфуном проезд к селу в Приморье

Паводковая обстановка в Приморье стабилизировалась

Более месячной нормы осадков выпало за ночь в ряде районов Приморья

Отмечается, что заявления об ущербе подали уже 30 жителей сел Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка.

Режим ЧС, введенный также в Уссурийском городском округе, продолжает действовать. Там заявления о возмещении ущерба подали более 240 человек.

В главном управлении МЧС по Приморскому краю отмечают, что в реках Раздольная и Уссури, которые протекают по территории Уссурийского округа и Яковлевского района, продолжается спад уровня воды. Новых осадков в Приморье в ближайшую неделю не ожидают.

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром шли в Приморье несколько дней. Наиболее интенсивными они были в ночь на 21 июля, в ряде районов выпало до месячной нормы осадков. Это привело к подтоплениям подворий и дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая
2
Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза
3
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
6
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии
7
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама