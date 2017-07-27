Режим ЧС снят в пострадавшем от паводка Яковлевском районе Приморья

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный 21 июля из-за паводка, отменен 26 июля в Яковлевском районе Приморья, сообщил в четверг департамент гражданской защиты администрации Приморского края.
"Режим ЧС муниципального уровня, ранее объявленный в Яковлевском районе Приморья из-за проливных дождей, снят в среду, 26 июля. Вода сошла со всех земельных участков и дорог, подворий, проезд есть ко всем населенным пунктам. Специальные комиссии проводят оценку ущерба для выплаты пострадавшим компенсаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявления об ущербе подали уже 30 жителей сел Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка.
Режим ЧС, введенный также в Уссурийском городском округе, продолжает действовать. Там заявления о возмещении ущерба подали более 240 человек.
В главном управлении МЧС по Приморскому краю отмечают, что в реках Раздольная и Уссури, которые протекают по территории Уссурийского округа и Яковлевского района, продолжается спад уровня воды. Новых осадков в Приморье в ближайшую неделю не ожидают.
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром шли в Приморье несколько дней. Наиболее интенсивными они были в ночь на 21 июля, в ряде районов выпало до месячной нормы осадков. Это привело к подтоплениям подворий и дорог.