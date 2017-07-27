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Моряк российского рефрижераторного судна упал за борт в Японском море

Происшествия
27 июля, 5:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июля. /ТАСС

Береговая охрана Японии ведет поиски мужчины при помощи спасательных катеров и самолета

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ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Моряк российского рефрижераторного судна "Николай Касаткин" предположительно упал за борт в водах Японского моря. Об этом в четверг сообщила береговая охрана японской префектуры Симанэ.

Отмечается, что экипаж судна обнаружил пропажу 32-летнего россиянина, когда он не вышел на вечернюю вахту.

В настоящее время береговая охрана Японии ведет поиски мужчины при помощи спасательных катеров и самолета. Сообщается, что "Николай Касаткин" водоизмещением 796 тонн следовал из южнокорейского Пусана в Россию.

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