Фигурантам дела о хищении у "Дальспецстроя" продлили арест до 12 октября

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ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд до 12 октября продлил меры пресечения подсудимым по уголовному делу о хищениях у "Дальспецстроя" и у "Роскосмоса" более 5 млрд рублей, сообщили в суде.
"В отношении всех четырех подсудимых меры пресечения оставлены без изменения. Сроки содержания под домашним арестом и арестом в СИЗО продлены на три месяца, до 12 октября 2017 года", - сказала пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.
Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, а экс-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын экс-руководителя "Дальспецстроя" Михаил Хризман находятся под стражей в хабаровском СИЗО.
Судебный процесс начался в мае 2016 года, он проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, содержащих гостайну, в том числе по строительству объектов космодрома Восточный в Амурской области.
Хризман-старший и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей (ст. 285 УК РФ). Отец и сын Хризманы и Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере - более 100 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою" (ст. 160 УК РФ).
Потерпевшими по делу признаны ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" и госкорпорация "Роскосмос".