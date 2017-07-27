Вице-губернатора Приморья Вишнякова подозревают в превышении полномочий

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, подозреваемому в превышении полномочий. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
"27 июля суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий")", - сказали в суде.
Другие подробности дела в суде не сообщают. Вишняков был задержан накануне, официальных заявлений от следственных органов или прокуратуры пока не поступало.
Согласно публикациям местных СМИ, речь может идти о нарушениях в сфере энергетического обеспечения строящегося жилья.
Евгений Вишняков работает в администрации Приморья с 2015 года. В качестве вице-губернатора он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.