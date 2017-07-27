На химзаводе в Китае произошла утечка газа

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, 31 пострадал в результате утечки газа на химическом предприятии в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзян-уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Газ высокой температуры вырвался из трубы во время ремонта заводского газопровода на химзаводе, принадлежащем химической компании "Синьцзян-Ихуа". Происшествие, говорится в сообщении, случилось около 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск).

Среди пострадавших 18 человек находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местных властей. Начато следствие.