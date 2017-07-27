Сотрудника уголовного розыска в Красноярске подозревают в хищении 800 тысяч рублей

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции №5 в Красноярске подозревается в хищении 800 тысяч рублей, выделенных на служебные цели. Об этом сообщает в четверг региональное управление ФСБ.

"В период с января 2010 по май 2017 года высокопоставленный сотрудник полиции, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, предназначенные для служебных целей. Общая сумма причиненного федеральному бюджету ущерба составила более 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В отношении полицейского возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Других подробностей дела управление не приводит.