Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора Вишнякова

Судьи Вилков, Иванов и Федотов допущены к работе на матчах РФПЛ в сезоне-2017/18Спорт 27 июля, 9:24
СК завершил расследование дела в отношении экс-губернатора Кировской области БелыхПроисшествия 27 июля, 9:18
Белоярская АЭС вывела энергоблок БН-600 на номинальную мощность после неисправностиНовости Урала 27 июля, 9:07
Ринг-анонсер Майкл Баффер заявил, что не планирует завершать карьеруСпорт 27 июля, 9:06
Площадь лесных пожаров в Сибири возросла за сутки на 3,3 тыс. гаСибирь 27 июля, 8:58
Расследование дела о крушении вертолета на Телецком озере приостановленоСибирь 27 июля, 8:47
"Манчестер Сити" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионовСпорт 27 июля, 8:35
Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на УкраинуМеждународная панорама 27 июля, 8:24
Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора ВишняковаПроисшествия 27 июля, 8:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Администрация Приморского края официально подтвердила следственные действия в отношении вице-губернатора региона Евгения Вишнякова. При этом причины пока не называются, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой администрации.
"По имеющейся у нас информации, Евгений Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне. Нам также известно, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению этого вопроса. Но пока причины, а также результаты оперативно-следственных мероприятий нам неизвестны. Поэтому до решения суда считаем преждевременным делать какие-либо выводы", - сказал представитель администрации.
Он подчеркнул, что информация СМИ о том, что Вишняков написал заявление на увольнение или отстранен от должности, не соответствует действительности. Однако его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов.
Кроме того, в администрации сообщили, что в кабинете Вишнякова, а также в департаменте энергетики прошли обыски. "Мы подтверждаем, что вчера, 26 июля, прошли обыски в кабинете вице-губернатора Евгения Вишнякова, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики", - сказал представитель, добавив, что причины обысков также неизвестны.
Ранее сообщалось, что чиновник был задержан 26 июля по подозрению в превышении полномочий. Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Другие подробности дела в суде не сообщают, официальных заявлений от прокуратуры или следственных органов по делу Вишнякова нет. По данным местных СМИ, речь может идти о нарушениях в сфере энергетического обеспечения строящегося жилья.
Вишняков работает в администрации Приморья с 2015 года. В качестве вице-губернатора он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.
Фрунзенский районный суд Владивостока рассматривает также уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении пожарного депо в Красноармейском районе региона.
Продолжается расследование дела в отношении другого бывшего вице-губернатора Сергея Сидоренко, курировавшего до 2016 года в администрации региона вопросы аграрного сектора. Он был уволен в декабре прошлого года после возбуждения против него уголовного дела по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество".