Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора Вишнякова

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Администрация Приморского края официально подтвердила следственные действия в отношении вице-губернатора региона Евгения Вишнякова. При этом причины пока не называются, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"По имеющейся у нас информации, Евгений Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне. Нам также известно, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению этого вопроса. Но пока причины, а также результаты оперативно-следственных мероприятий нам неизвестны. Поэтому до решения суда считаем преждевременным делать какие-либо выводы", - сказал представитель администрации.

Он подчеркнул, что информация СМИ о том, что Вишняков написал заявление на увольнение или отстранен от должности, не соответствует действительности. Однако его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов.

Кроме того, в администрации сообщили, что в кабинете Вишнякова, а также в департаменте энергетики прошли обыски. "Мы подтверждаем, что вчера, 26 июля, прошли обыски в кабинете вице-губернатора Евгения Вишнякова, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики", - сказал представитель, добавив, что причины обысков также неизвестны.

Ранее сообщалось, что чиновник был задержан 26 июля по подозрению в превышении полномочий. Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Другие подробности дела в суде не сообщают, официальных заявлений от прокуратуры или следственных органов по делу Вишнякова нет. По данным местных СМИ, речь может идти о нарушениях в сфере энергетического обеспечения строящегося жилья.

Вишняков работает в администрации Приморья с 2015 года. В качестве вице-губернатора он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.

Фрунзенский районный суд Владивостока рассматривает также уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении пожарного депо в Красноармейском районе региона.

Продолжается расследование дела в отношении другого бывшего вице-губернатора Сергея Сидоренко, курировавшего до 2016 года в администрации региона вопросы аграрного сектора. Он был уволен в декабре прошлого года после возбуждения против него уголовного дела по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество".