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На Кубани в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Происшествия
27 июля, 9:52 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, июля. /ТАСС

По предварительным данным, в рейсовом автобусе, который следовал из Крыма в Анапу, находились дети

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© Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края, где в четверг произошло столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем. Еще восемь человек доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, рейсовый автобус, в котором находились дети, следовал из Крыма в Анапу.

"После столкновения на месте погибли водитель и два пассажира автомобиля, а также 47-летний водитель автобуса. С различными травмами в больницу доставлены восемь пассажиров автобуса", - сказали в полиции.

Как рассказали ТАСС в больнице, все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

На месте аварии работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, виновником ДПТ является водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.

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