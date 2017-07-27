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В Москве и области задержаны неонацисты, занимавшиеся подпольным изготовлением оружия

Происшествия
27 июля, 9:48 UTC+3 МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Из незаконного оборота были изъяты пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Участники неонацистской группы, занимавшиеся подпольным изготовлением оружия, задержаны в столичном регионе, изъят целый арсенал оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистскою толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия", - сообщили в ЦОС ФСБ.

25-26 июля в Москве и Московской области задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов (ПМ, "Наган", ТТ), ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), 3 кг взрывчатых веществ (тротил), большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1,5 тыс. патронов различного калибра, в том числе предназначенных для переделки и изготовления, рассказали в ЦОС ФСБ. Кроме того, "прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия".

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 223 УК РФ.

"В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы и установлению фактов их возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

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