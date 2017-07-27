Вице-губернатор Приморья арестован до 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал в четверг до 10 сентября вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в инстанции.

"27 июля суд избрал меру пресечения в отношении вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий")", - сказали в суде.

Другие подробности дела в суде не сообщают. Вишняков был задержан накануне, официальных заявлений от следственных органов или прокуратуры пока не поступало.

Администрация Приморья подтвердила факт задержания Вишнякова, проведение обысков на его рабочем месте и в департаменте энергетики региона, не называя причин следственных действий. По данным местных СМИ, речь может идти о нарушениях в сфере энергетического обеспечения строящегося жилья.

В администрации края подчеркнули, что Вишняков пока не отстранен от должности и сам не писал заявление об увольнении. Его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов.

Вишняков работает в администрации Приморья с 2015 года. В качестве вице-губернатора он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.