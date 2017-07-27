Вице-губернатор Приморья арестован до 10 сентября

Будогосский: судьи Вилков, Иванов и Федотов положительно зарекомендовали себя в играх ФНЛСпорт 27 июля, 10:53
За полгода в России уволены почти 400 чиновников за коррупционные нарушенияПолитика 27 июля, 10:50
За полгода в России предотвращены 12 терактовПроисшествия 27 июля, 10:49
Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - ОрловскийСпорт 27 июля, 10:44
Ъ: авиакомпания "Россия" ищет способы приостановить отток летных кадровТранспорт 27 июля, 10:37
Вице-президент Союза биатлонистов Вадим Мелихов посетил академию биатлона в КрасноярскеНовости партнеров 27 июля, 10:26
Шарапова считает ошибкой участие в трех турнирах за месяц после возвращенияСпорт 27 июля, 10:25
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"Экономика и бизнес 27 июля, 10:25
В Московском зоопарке установят новые заграждения с учетом особенностей каждого животногоМосква 27 июля, 10:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал в четверг до 10 сентября вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в инстанции.
"27 июля суд избрал меру пресечения в отношении вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий")", - сказали в суде.
Другие подробности дела в суде не сообщают. Вишняков был задержан накануне, официальных заявлений от следственных органов или прокуратуры пока не поступало.
Администрация Приморья подтвердила факт задержания Вишнякова, проведение обысков на его рабочем месте и в департаменте энергетики региона, не называя причин следственных действий. По данным местных СМИ, речь может идти о нарушениях в сфере энергетического обеспечения строящегося жилья.
В администрации края подчеркнули, что Вишняков пока не отстранен от должности и сам не писал заявление об увольнении. Его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов.
Вишняков работает в администрации Приморья с 2015 года. В качестве вице-губернатора он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.