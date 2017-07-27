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Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь

Происшествия
27 июля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

В суде Ольга Алисова и ее адвокат попросили удалить журналистов с заседания

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ольга Алисова, сбившая насмерть автомобилем шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, заявила в суде, что СМИ испортили ей жизнь.

"Я против присутствия СМИ на процессе. Они мне в последнее время всю жизнь испортили", - сказала она на заседании в Мособлсуде, где рассматривается жалоба на ее арест.

Алисова и ее адвокат просили суд удалить журналистов с заседания, ссылаясь на излишнее внимание СМИ к данному делу. Судья удалил до оглашения постановления операторов телеканалов, позволив остаться пишущим журналистам. "Данное дело открытое, и оснований для удаления всех слушателей нет", - сказал он.

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Ранее Железнодорожный суд Московской области санкционировал арест Алисовой до 15 сентября. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Алисова была задержана после установления факта нарушения ею ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. 26 июля в полиции заявили о завершении предварительного расследования уголовного дела и направлении его материалов в суд.

По словам Ирины Волк, результаты повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз показали, что водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. Кроме того, отметила представитель МВД, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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