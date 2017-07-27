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За полгода в России предотвращены 12 терактов

Происшествия
27 июля, 10:49 дата обновления: 27 июля, 10:56 UTC+3

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман при этом отметил рост на 60% числа случаев содействия терроризму и вербовки

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Здание Генеральной прокуратуры РФ

Здание Генеральной прокуратуры РФ

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Количество случаев содействия терроризму, вербовки и финансирования терроризма возросло на 60% в первом полугодии в России: необходимо усилить противодействие экстремистским акциям в период избирательной кампании, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"В условиях общего снижения преступлений террористического характера на 14%, на 60% возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации и финансирования терроризма", - сказал Буксман на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам работы за первое полугодие. Он отметил, что за полгода на стадии приготовления и покушения было предотвращено 12 терактов.

Буксман подчеркнул, что теракт в Санкт-Петербурге "еще раз показал необходимость постоянного анализа эффективности мер, которые принимаются для предотвращения глобальных угроз". "Прокуроры должны продолжить работу по выявлению и блокировке в сети интернет-ресурсов с экстремистскими призывами, удалению экстремистских материалов", - сказал он. Буксман подчеркнул, что должен быть задействован весь опыт противодействия экстремистским акциям в период избирательной кампании.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадали более 50.

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